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Socialbakers

Socialbakers

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الموقع الإلكتروني: socialbakers.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Socialbakers على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Socialbakers هي شركة عالمية للتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتقدم منصة برامج تسويقية كخدمة تسمى Socialbakers Suite. يتم استخدامه من قبل علامات تجارية مثل McDonald's وL'Oreal وDesigual للتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي على Facebook وInstagram وTwitter وYouTube وLinkedIn وGoogle+ وVK وPinterest.

الموقع الإلكتروني: socialbakers.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Socialbakers. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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