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يكرس Brandle جهوده لتوفير نظام شامل للشركات لإدارة خصائص علاماتها التجارية وهوياتها وعلاقاتها عبر الويب وعلى جميع شبكات التواصل الاجتماعي الرئيسية بما في ذلك Facebook وTwitter وYouTube وInstagram وLinkedIn وVK والمزيد. تتمثل مهمة Brandle في أن تكون المصدر الموثوق به لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي وإدارة التواجد على الويب وتوفير الوظائف التي تساعد كل مؤسسة على إدارة علاماتها التجارية وتأمينها وحمايتها.

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الموقع الإلكتروني: brandle.net

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