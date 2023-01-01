WebCatalog
Blog2Social

Blog2Social

app.blog2social.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Blog2Social على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

أتمتة الوسائط الاجتماعية لمواقع ومدونات WordPress. النشر التلقائي للمحتوى الخاص بك وإعادة مشاركته ونشره بشكل متكرر وجدولة تلقائية عبر منصات اجتماعية متعددة مثل Twitter وFacebook وLinkedIn وInstagram وPinterest وغيرها الكثير. قم تلقائيًا بمشاركة محتوى WordPress الخاص بك ومنشورات المدونة أو النصوص والصور والروابط ومقاطع الفيديو من أي مصدر آخر كمشاركات على وسائل التواصل الاجتماعي. يوفر لك Blog2Social العديد من الخيارات لجعل إدارة الوسائط الاجتماعية الخاصة بك أسرع وأسهل.

الموقع الإلكتروني: blog2social.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Blog2Social. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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