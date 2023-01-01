أتمتة الوسائط الاجتماعية لمواقع ومدونات WordPress. النشر التلقائي للمحتوى الخاص بك وإعادة مشاركته ونشره بشكل متكرر وجدولة تلقائية عبر منصات اجتماعية متعددة مثل Twitter وFacebook وLinkedIn وInstagram وPinterest وغيرها الكثير. قم تلقائيًا بمشاركة محتوى WordPress الخاص بك ومنشورات المدونة أو النصوص والصور والروابط ومقاطع الفيديو من أي مصدر آخر كمشاركات على وسائل التواصل الاجتماعي. يوفر لك Blog2Social العديد من الخيارات لجعل إدارة الوسائط الاجتماعية الخاصة بك أسرع وأسهل.

الموقع الإلكتروني: blog2social.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Blog2Social. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.