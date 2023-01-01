قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يتيح Ripl للشركات الصغيرة إنشاء مقاطع فيديو متحركة ذات مظهر احترافي، وصور مجمعة، وعروض شرائح، ومنشورات صور ثابتة ذات طبقات في دقائق، بالإضافة إلى جدولتها أو نشرها على الفور على Facebook وInstagram وLinkedIn وTwitter وYouTube. كل ذلك من خلال تطبيقات متصفح الجوال وسطح المكتب سهلة الاستخدام.

الموقع الإلكتروني: ripl.com

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