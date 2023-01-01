WebCatalog
Ripl

Ripl

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: ripl.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Ripl على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يتيح Ripl للشركات الصغيرة إنشاء مقاطع فيديو متحركة ذات مظهر احترافي، وصور مجمعة، وعروض شرائح، ومنشورات صور ثابتة ذات طبقات في دقائق، بالإضافة إلى جدولتها أو نشرها على الفور على Facebook وInstagram وLinkedIn وTwitter وYouTube. كل ذلك من خلال تطبيقات متصفح الجوال وسطح المكتب سهلة الاستخدام.

الموقع الإلكتروني: ripl.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Ripl. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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