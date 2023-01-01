WeChat (الصينية: 微信; pinyin: Wēixìn (استمع)؛ مضاءة: 'micro-message') هو تطبيق صيني متعدد الأغراض للمراسلة ووسائل التواصل الاجتماعي والدفع عبر الهاتف المحمول تم تطويره بواسطة Tencent. تم إصداره لأول مرة في عام 2011، وأصبح أكبر تطبيق جوال مستقل في العالم في عام 2018، مع أكثر من مليار مستخدم نشط شهريًا. تم وصف WeChat بأنه "تطبيق الصين لكل شيء" و"التطبيق الفائق" بسبب مجموعة واسعة من الوظائف. يتم تحليل نشاط المستخدم على WeChat وتتبعه ومشاركته مع السلطات الصينية عند الطلب كجزء من شبكة المراقبة الجماعية في الصين. يقوم WeChat بمراقبة المواضيع الحساسة سياسيًا في الصين. تتم مراقبة البيانات المنقولة عن طريق الحسابات المسجلة خارج الصين وتحليلها واستخدامها لبناء خوارزميات الرقابة في الصين. ردًا على نزاع حدودي بين الهند والصين، تم حظر WeChat في الهند في يونيو 2020. في 6 أغسطس 2020، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يحظر "المعاملات" الأمريكية مع WeChat خلال 45 يومًا.

الموقع الإلكتروني: wechat.com

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