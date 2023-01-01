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Asana

Asana

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الموقع الإلكتروني: asana.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Asana على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Asana هو تطبيق ويب وتطبيقات جوال مصمم لمساعدة الفرق على تنظيم أعمالهم وتتبعها وإدارتها. تفيد شركة Forrester, Inc. أن "Asana تعمل على تبسيط إدارة العمل القائم على الفريق." يتم إنتاجه من قبل الشركة التي تحمل نفس الاسم. (أسانا، وشركة) تم تأسيسها في عام 2008 من قبل المؤسس المشارك لفيسبوك، داستن موسكوفيتز، ومهندس فيسبوك السابق جوستين روزنشتاين، اللذين عملا على تحسين إنتاجية الموظفين في فيسبوك. تم إطلاق المنتج تجاريًا في أبريل 2012. وفي ديسمبر 2018، بلغت قيمة الشركة 1.5 مليار دولار.

الموقع الإلكتروني: asana.com

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