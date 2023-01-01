Instapaper هي خدمة وضع إشارات مرجعية تسمح بحفظ محتوى الويب بحيث يمكن "قراءته لاحقًا" على جهاز مختلف، مثل القارئ الإلكتروني أو الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي. تم تأسيس الخدمة في عام 2008 على يد ماركو أرمنت، وتضم حوالي 2 مليون مستخدم حتى أواخر عام 2011. وفي أبريل 2013، باع ماركو حصة أغلبية لشركة Betaworks وبحلول منتصف عام 2016، استحوذت Pinterest على الشركة. في يوليو 2018، تم نقل ملكية Instapaper من Pinterest إلى شركة Instant Paper, Inc التي تم تشكيلها حديثًا. واكتمل النقل في 6 أغسطس 2018.

الموقع الإلكتروني: instapaper.com

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