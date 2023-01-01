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Instapaper

Instapaper

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الموقع الإلكتروني: instapaper.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Instapaper على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Instapaper هي خدمة وضع إشارات مرجعية تسمح بحفظ محتوى الويب بحيث يمكن "قراءته لاحقًا" على جهاز مختلف، مثل القارئ الإلكتروني أو الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي. تم تأسيس الخدمة في عام 2008 على يد ماركو أرمنت، وتضم حوالي 2 مليون مستخدم حتى أواخر عام 2011. وفي أبريل 2013، باع ماركو حصة أغلبية لشركة Betaworks وبحلول منتصف عام 2016، استحوذت Pinterest على الشركة. في يوليو 2018، تم نقل ملكية Instapaper من Pinterest إلى شركة Instant Paper, Inc التي تم تشكيلها حديثًا. واكتمل النقل في 6 أغسطس 2018.

الموقع الإلكتروني: instapaper.com

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