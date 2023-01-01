Kindle CloudReader

يمكنك الوصول إلى ملايين العناوين وقراءتها بشكل فوري ومريح على هاتفك أو جهازك اللوحي أو جهاز الكمبيوتر. متجر Kindle هو متجر للتجارة الإلكترونية للكتب الإلكترونية عبر الإنترنت تديره أمازون كجزء من موقع البيع بالتجزئة الخاص بها ويمكن الوصول إليه من أي تطبيق Amazon Kindle أو Fire Tablet أو تطبيق Kindle للهاتف المحمول. عند إطلاق جهاز كيندل في نوفمبر 2007، كان المتجر يحتوي على أكثر من 88000 عنوان رقمي متاح في متجر الولايات المتحدة. ارتفع هذا العدد إلى أكثر من 275000 بحلول أواخر عام 2008، وتجاوز 765000 بحلول أغسطس 2011. في يوليو 2014، كان هناك أكثر من 2.7 مليون عنوان متاح، واعتبارًا من مارس 2018، كان هناك أكثر من ستة ملايين عنوان متاح في الولايات المتحدة. يتم شراء المحتوى من المتجر عبر الإنترنت وتنزيله باستخدام إما Wi-Fi أو Amazon's Whispernet لجلب المحتوى إلى جهاز المستخدم. كان أحد الابتكارات التي جلبتها أمازون إلى المتجر هو الشراء بنقرة واحدة والذي سمح للمستخدمين بشراء كتاب إلكتروني بسرعة. يستخدم متجر Kindle محرك توصيات يبحث في سجل الشراء، وسجل التصفح، ونشاط القراءة، ثم يقترح المواد التي يعتقد أن المستخدم سيحبها.

الموقع الإلكتروني: read.amazon.com

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