Amazon Music (المعروفة سابقًا باسم Amazon MP3) عبارة عن منصة لتدفق الموسيقى ومتجر موسيقى عبر الإنترنت تديره أمازون. تم إطلاقه في النسخة التجريبية العامة في 25 سبتمبر 2007، وفي يناير 2008 أصبح أول متجر موسيقى يبيع الموسيقى بدون إدارة الحقوق الرقمية (DRM) من العلامات الموسيقية الأربع الكبرى (EMI، Universal، Warner، وSony BMG)، بالإضافة إلى العديد من المستقلين. تم بيع جميع المسارات في الأصل بتنسيق MP3 بمعدل بت متغير يبلغ 256 كيلوبت في الثانية بدون علامة مائية لكل عميل أو إدارة الحقوق الرقمية؛ ومع ذلك، فقد تم الآن وضع علامة مائية على بعض المسارات. اتفاقيات الترخيص مع شركات التسجيل تقيد البلدان التي يمكن بيع الموسيقى فيها. بعد الولايات المتحدة، تم إطلاق Amazon MP3 في المملكة المتحدة في 3 ديسمبر 2008، وفي ألمانيا في 1 أبريل 2009، وفي فرنسا في 10 يونيو، 2009. النسخة الألمانية متاحة في النمسا وسويسرا منذ 3 ديسمبر 2009. تم إطلاق متجر Amazon MP3 في اليابان في 10 نوفمبر 2010. تم إطلاق النسختين الإسبانية والإيطالية في 4 أكتوبر 2012. تم إطلاق النسخة في المكسيك تم الإعلان عنه في 7 نوفمبر 2018. في 17 سبتمبر 2019، أعلنت أمازون ميوزيك عن إطلاق Amazon Music HD، وهو مستوى جديد من الموسيقى عالية الجودة التي لا تفقد البيانات مع أكثر من 50 مليون أغنية بدقة عالية (16 بت/44.1 كيلو هرتز)، وملايين الأغاني بدقة فائقة. دقة عالية (24(بت)/44(كيلو هرتز)، 24/48، 24/96، 24/192)، أعلى جودة متاحة للبث الصوتي. تعد أمازون الآن من بين Tidal وQobuz الذين يقدمون موسيقى بدون خسارة لعشاق الموسيقى. اعتبارًا من يناير 2020، كان لدى Amazon Music 55 مليون مستمع.

الموقع الإلكتروني: amazon.com

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