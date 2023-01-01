Amazon Alexa، والمعروفة أيضًا باسم Alexa، هي تقنية مساعدة افتراضية تعمل بالذكاء الاصطناعي تم تطويرها بواسطة Amazon، وتم استخدامها لأول مرة في مكبرات الصوت الذكية Amazon Echo التي طورتها Amazon Lab126. إنه قادر على التفاعل الصوتي، وتشغيل الموسيقى، وإنشاء قوائم المهام، وضبط الإنذارات، وبث الملفات الصوتية، وتشغيل الكتب الصوتية، وتوفير الطقس، وحركة المرور، والرياضة، وغيرها من المعلومات في الوقت الفعلي، مثل الأخبار. يمكن لـ Alexa أيضًا التحكم في العديد من الأجهزة الذكية باستخدام نفسها كنظام أتمتة منزلي. يستطيع المستخدمون توسيع قدرات Alexa عن طريق تثبيت "المهارات" (وظائف إضافية تم تطويرها بواسطة بائعي الطرف الثالث، في إعدادات أخرى تسمى التطبيقات بشكل أكثر شيوعًا مثل برامج الطقس وميزات الصوت). تسمح معظم الأجهزة المزودة بـ Alexa للمستخدمين بتنشيط الجهاز باستخدام كلمة تنبيه (مثل Alexa أو Amazon)؛ تتطلب الأجهزة الأخرى (مثل تطبيق Amazon للجوال على iOS أو Android وAmazon Dash Wand) من المستخدم الضغط على زر لتنشيط وضع الاستماع في Alexa، على الرغم من أن بعض الهواتف تسمح أيضًا للمستخدم بقول أمر، مثل "Alexa" أو "استيقاظ اليكسا". حاليًا، يتوفر التفاعل والتواصل مع Alexa فقط باللغة الإنجليزية والألمانية والفرنسية والإيطالية والإسبانية والبرتغالية واليابانية والهندية. في كندا، تتوفر Alexa باللغتين الإنجليزية والفرنسية (بلهجة كيبيك). اعتبارًا من نوفمبر 2018، كان لدى Amazon أكثر من 10000 موظف يعملون على Alexa والمنتجات ذات الصلة. في يناير 2019، أعلن فريق الأجهزة في أمازون عن بيع أكثر من 100 مليون جهاز يدعم Alexa. في سبتمبر 2019، أطلقت أمازون العديد من الأجهزة الجديدة محققة العديد من الأرقام القياسية بينما كانت تنافس صناعة المنازل الذكية في العالم. أصبح Echo Studio الجديد أول مكبر صوت ذكي بصوت 360 درجة وصوت Dolby. تضمنت الأجهزة الجديدة الأخرى نقطة Echo مع ساعة خلف القماش، والجيل الثالث الجديد من Amazon Echo، وEcho Show 8، وجهاز Echo الإضافي، وEcho Flex، وسماعات الأذن اللاسلكية المدمجة من Alexa، وEcho Buds، وAlexa المدمج النظارات وإطارات Echo وحلقة Alexa المدمجة وEcho Loop.

الموقع الإلكتروني: alexa.amazon.com

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