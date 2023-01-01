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Tempest Weather

Tempest Weather

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الموقع الإلكتروني: tempestwx.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Tempest Weather على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

الطقس، المسجل بواسطة Tempest Weather System. يستفيد نظام Tempest Weather System المصمم بدقة من التعلم الآلي القوي وقدرات النمذجة الحديثة لتوفير التنبؤات المحلية الأكثر دقة المتاحة - المضمونة. لا يحتوي على أجزاء متحركة، وهو لاسلكي بالكامل، ويوفر سهولة التركيب. يوفر نظام Tempest Weather System الوقت والمال من خلال التكامل مع المنزل الذكي، ويحمي عائلتك وممتلكاتك من خلال تنبيهات فورية للتحذير من المطر والبرق والرياح وغير ذلك الكثير.

الموقع الإلكتروني: tempestwx.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Tempest Weather. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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