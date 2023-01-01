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الطقس، المسجل بواسطة Tempest Weather System. يستفيد نظام Tempest Weather System المصمم بدقة من التعلم الآلي القوي وقدرات النمذجة الحديثة لتوفير التنبؤات المحلية الأكثر دقة المتاحة - المضمونة. لا يحتوي على أجزاء متحركة، وهو لاسلكي بالكامل، ويوفر سهولة التركيب. يوفر نظام Tempest Weather System الوقت والمال من خلال التكامل مع المنزل الذكي، ويحمي عائلتك وممتلكاتك من خلال تنبيهات فورية للتحذير من المطر والبرق والرياح وغير ذلك الكثير.

الموقع الإلكتروني: tempestwx.com

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