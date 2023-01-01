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WillyWeather

WillyWeather

willyweather.com

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من WillyWeather على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

الطقس المحلي الدقيق يقوم WillyWeather بتنظيم بيانات الطقس العالمية وتحويلها إلى المعلومات المحلية الأكثر قيمة. يتضمن التطبيق توقعات الرادار والأقمار الصناعية والرياح والأمطار والمد والجزر والانتفاخ والأشعة فوق البنفسجية، بالإضافة إلى مراحل القمر وأوقات شروق الشمس وغروبها. وبعيدًا عن مجرد خدمة الطقس المتوسطة، نقوم بمعالجة بيانات التنبؤ وضبطها بدقة إلى الإحداثيات المحددة لآلاف المواقع بما في ذلك جميع الضواحي والمدن والشواطئ والأنهار والمتنزهات والبحيرات والجزر.

الموقع الإلكتروني: willyweather.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ WillyWeather. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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