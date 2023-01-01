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Windy

Windy

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الموقع الإلكتروني: windy.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Windy على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

رادار الطقس وتوقعات الرياح والأمواج لراكبي الأمواج وراكبي الأمواج والطيران الشراعي والطيارين والبحارة وأي شخص آخر. خريطة الطقس المتحركة في جميع أنحاء العالم، مع طبقات سهلة الاستخدام وتوقعات دقيقة للطقس. METAR وTAF وNOTAMS لأي مطار في العالم. رموز SYNOP من محطات الأرصاد الجوية والعوامات. نماذج التنبؤ ECMWF، GFS، NAM وNEMS

الموقع الإلكتروني: windy.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Windy. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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