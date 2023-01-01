WillyWeather Australia

الطقس المحلي الدقيق يقوم WillyWeather بتنظيم بيانات الطقس العالمية وتحويلها إلى المعلومات المحلية الأكثر قيمة. يتضمن التطبيق توقعات الرادار والأقمار الصناعية والرياح والأمطار والمد والجزر والانتفاخ والأشعة فوق البنفسجية، بالإضافة إلى مراحل القمر وأوقات شروق الشمس وغروبها. وبعيدًا عن مجرد خدمة الطقس المتوسطة، نقوم بمعالجة بيانات التنبؤ وضبطها بدقة إلى الإحداثيات المحددة لآلاف المواقع بما في ذلك جميع الضواحي والمدن والشواطئ والأنهار والمتنزهات والبحيرات والجزر.

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