Windfinder

خريطة الرياح مع رادار الرياح الحية وتوقعات الرياح في جميع أنحاء العالم. اطلع على تقارير الطقس الحية وسرعة الرياح والأمواج للطائرات الورقية وركوب الأمواج شراعيًا والإبحار وصيد الأسماك والمشي لمسافات طويلة.

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