WebCatalog
Escape

Escape

greatescape.co

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Escape على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

لا أعرف إلى أين تذهب؟ استكشف أرخص الرحلات من مدينتك إلى كل وجهة سياحية في العالم في أي تواريخ سفر محددة. قارن جميع الرحلات على خريطة ممتعة وتفاعلية فيما يتعلق بتوقعات الطقس والشعبية ومستويات الأمان ومتطلبات التأشيرة وما إلى ذلك. Escape هي أداة أنشأها معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) لمساعدتك في اكتشاف أفضل العروض عبر جميع مواقع حجز الطيران وشركات الطيران الكبرى.

الموقع الإلكتروني: greatescape.co

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Escape. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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