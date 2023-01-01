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FlightConnections

FlightConnections

flightconnections.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من FlightConnections على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

يوفر موقع FlightConnections.com نظرة عامة على جميع مسارات الطيران حول العالم. البحث عن الرحلات المجدولة من جميع المطارات في العالم. اكتشف طرق شركات الطيران وجداول الرحلات على مستوى العالم. قارن الرحلات الجوية المباشرة أو الرحلات المتصلة للعثور على إمكانيات جديدة. أينما تريد السفر، باستخدام أداة البحث عن الرحلات لدينا، ستجد أفضل طريق لرحلتك. البحث عن المطارات وشركات الطيران والفنادق. خطط لرحلتك الترفيهية أو رحلة العمل هنا!

الموقع الإلكتروني: flightconnections.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ FlightConnections. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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