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Yandex Music

Yandex Music

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الموقع الإلكتروني: music.yandex.com

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Yandex Music هي خدمة بث موسيقى تم تطويرها بواسطة Yandex. يختار المستخدمون المقطوعات الموسيقية والألبومات ومجموعات المقطوعات الموسيقية لبثها على أجهزتهم عند الطلب والحصول على توصيات مخصصة. الخدمة متاحة أيضًا كتطبيق جوال بإصدارات متوافقة مع أنظمة التشغيل iOS وAndroid. الخدمة متاحة في أرمينيا وأذربيجان وبيلاروسيا وجورجيا وإسرائيل وكازاخستان وقيرغيزستان ومولدوفا وروسيا وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان. لا يمكن دفع الاشتراك إلا من البلدان المدعومة أعلاه، ولكن الخدمة متاحة بعد ذلك في جميع البلدان الأخرى. اعتبارًا من أكتوبر 2017، كان أكثر من 40 مليون مقطع موسيقي متاحًا على Yandex Music. يستخدم حوالي 20 مليون شخص الخدمة مرة واحدة على الأقل شهريًا. الميزة الأكثر شيوعًا في Yandex Music هي قوائم التشغيل الذكية، والتي يتم تحديثها يوميًا لكل مستخدم وتتميز بالمسارات التي تم تشغيلها مؤخرًا، وموسيقى مشابهة لمفضلاتهم، ومسارات متنوعة تعتمد على على أذواق المستخدم.

الموقع الإلكتروني: music.yandex.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Yandex Music. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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