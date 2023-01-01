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Yandex Search (Яndex) هو محرك بحث. وهي مملوكة لشركة ياندكس ومقرها في روسيا. في يناير 2015، حقق محرك البحث Yandex 51.2% من إجمالي حركة البحث في روسيا وفقًا لموقع LiveInternet.

الموقع الإلكتروني: ya.ru

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