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Spotify

Spotify

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الموقع الإلكتروني: open.spotify.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Spotify على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Spotify هي خدمة موسيقى رقمية تتيح لك الوصول إلى ملايين الأغاني.

الموقع الإلكتروني: open.spotify.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Spotify. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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