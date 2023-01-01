يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من CD Baby على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بالتوزيع بشكل مستقل على Spotify وApple Music وiTunes وAmazon وYouTube وTiktok وPandora والمزيد. اربح المال من أغانيك في جميع أنحاء العالم على أكثر من 150 منصة موثوقة.

الموقع الإلكتروني: cdbaby.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ CD Baby. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.