WebCatalog
DistroKid

DistroKid

distrokid.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من DistroKid على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

DistroKid هي الطريقة الأسهل للموسيقيين للحصول على الموسيقى في Spotify وApple وAmazon وTidal وTikTok وYouTube والمزيد. تحميلات غير محدودة، احتفظ بنسبة 100% من أرباحك، وميزات أكثر من أي موزع موسيقى آخر.

الموقع الإلكتروني: distrokid.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ DistroKid. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Singo

Singo

app.singo.io

CD Baby

CD Baby

cdbaby.com

RouteNote

RouteNote

routenote.com

TuneCore

TuneCore

web.tunecore.com

Playlist Push

Playlist Push

app.playlistpush.com

Podigee

Podigee

app.podigee.com

GoStream

GoStream

app.gostream.co

Simlecast

Simlecast

auth.simplecast.com

MuxEmail

MuxEmail

app.muxemail.com

BeatStars

BeatStars

beatstars.com

SoundStripe

SoundStripe

soundstripe.com

Acast Podcaster

Acast Podcaster

open.acast.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية