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Simlecast

Simlecast

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الموقع الإلكتروني: simplecast.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Simlecast على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

رحب بمنصة استضافة وتوزيع وتحليلات البودكاست الحديثة. تظل Simplecast هي الطريقة الأسهل لمنشئي البودكاست لنشر الصوت للعالم - من خلال النشر بنقرة واحدة على Apple Podcasts أو Spotify أو في أي مكان يستمع إليه جمهورك.

الموقع الإلكتروني: simplecast.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Simlecast. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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