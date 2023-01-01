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Acast Podcaster

Acast Podcaster

open.acast.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Acast Podcaster على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Acast هي شركة البودكاست المستقلة الرائدة في العالم. نحن نساعد المبدعين والمعلنين من جميع الأحجام للوصول إلى المستمعين في البيئة الأكثر غامرة في العالم. ابحث عن جمهورك وقم بتنميته عبر كل تطبيق استماع للبودكاست موجود - بما في ذلك Apple Podcasts وSpotify وGoogle Podcasts وAmazon Music وSamsung Free ومئات التطبيقات الأخرى.

الموقع الإلكتروني: acast.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Acast Podcaster. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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