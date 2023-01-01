Deezer for Creators هي أداة تحليلية مجانية للتعرف على الموسيقى والبودكاست. سواء كنت موسيقيًا أو مديرًا أو مقدمًا للبودكاست، يساعدك تطبيق الهاتف المحمول هذا على فهم جمهورك بشكل أفضل وزيادة أداء الموسيقى والبودكاست الخاص بك. احصل على أقصى استفادة من بياناتك باستخدام هذه الأداة البديهية وسهلة الاستخدام.

الموقع الإلكتروني: creators.deezer.com

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