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Deezer for Creators

Deezer for Creators

creators.deezer.com

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Deezer for Creators على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Deezer for Creators هي أداة تحليلية مجانية للتعرف على الموسيقى والبودكاست. سواء كنت موسيقيًا أو مديرًا أو مقدمًا للبودكاست، يساعدك تطبيق الهاتف المحمول هذا على فهم جمهورك بشكل أفضل وزيادة أداء الموسيقى والبودكاست الخاص بك. احصل على أقصى استفادة من بياناتك باستخدام هذه الأداة البديهية وسهلة الاستخدام.

الموقع الإلكتروني: creators.deezer.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Deezer for Creators. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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