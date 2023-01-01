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Captivate

Captivate

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الموقع الإلكتروني: captivate.fm

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Captivate على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

استضافة بودكاست احترافية لإنشاء ملفاتك الصوتية وتنميتها وكسب المال منها. قم بإنشاء وتوزيع عدد غير محدود من ملفات البودكاست، واستمتع بالتحليلات المتقدمة، واستثمر البودكاست الخاص بك وقم بالترويج لعرضك باستخدام استضافة البودكاست الأسهل استخدامًا في العالم.

الموقع الإلكتروني: captivate.fm

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