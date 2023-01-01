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Anchor

Anchor

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الموقع الإلكتروني: anchor.fm

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Anchor على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بإنشاء البودكاست الخاص بك وتوزيعه واستضافته واستثماره مجانًا بنسبة 100%.

الموقع الإلكتروني: anchor.fm

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