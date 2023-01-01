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Songtrust

Songtrust

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الموقع الإلكتروني: songtrust.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Songtrust على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يعمل تطبيق Songtrust على نشر الموسيقى المعتمد على التكنولوجيا على تمكين المبدعين من الحصول على ملكية حقوق النشر الخاصة بهم من خلال لوحة تحكم سهلة الاستخدام. تقدم Songtrust صفقة إدارة النشر الأكثر مرونة وإنصافًا في الصناعة. دعونا نبني عملًا موسيقيًا أفضل معًا.

الموقع الإلكتروني: songtrust.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Songtrust. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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