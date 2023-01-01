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Disroot Git

Disroot Git

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الموقع الإلكتروني: disroot.org

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Disroot Git على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

استضافة التعليمات البرمجية والتعاون في المشروع. يتم تشغيل Disroot's Git بواسطة Gitea. Gitea هو حل مجتمعي وقوي وسهل الاستخدام وخفيف الوزن لاستضافة التعليمات البرمجية والتعاون في المشاريع. إنه يعتمد على تقنية GIT التي تعد نظام التحكم في الإصدار الحديث الأكثر استخدامًا في العالم اليوم.

الموقع الإلكتروني: disroot.org

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Disroot Git. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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