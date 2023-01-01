Disroot Git

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

استضافة التعليمات البرمجية والتعاون في المشروع. يتم تشغيل Disroot's Git بواسطة Gitea. Gitea هو حل مجتمعي وقوي وسهل الاستخدام وخفيف الوزن لاستضافة التعليمات البرمجية والتعاون في المشاريع. إنه يعتمد على تقنية GIT التي تعد نظام التحكم في الإصدار الحديث الأكثر استخدامًا في العالم اليوم.

الموقع الإلكتروني: disroot.org

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