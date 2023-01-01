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Bitbucket

Bitbucket

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الموقع الإلكتروني: bitbucket.org

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Bitbucket عبارة عن خدمة استضافة لمستودع التحكم في الإصدار على الويب مملوكة لشركة Atlassian، لمشاريع الكود المصدري والتطوير التي تستخدم أنظمة التحكم في المراجعة Mercurial (منذ الإطلاق حتى 1 يوليو 2020) أو Git (منذ أكتوبر 2011). تقدم Bitbucket كلاً من الخطط التجارية والحسابات المجانية. وهو يوفر حسابات مجانية مع عدد غير محدود من المستودعات الخاصة (والتي يمكن أن تضم ما يصل إلى خمسة مستخدمين في حالة الحسابات المجانية) اعتبارًا من سبتمبر 2010. ويتكامل Bitbucket مع برامج Atlassian الأخرى مثل Jira وHipChat وConfluence وBamboo. إنه مشابه لـ GitHub، الذي يستخدم Git بشكل أساسي. قامت Bitbucket تقليديًا بتسويق خدماتها للمطورين المحترفين باستخدام كود برمجي خاص، خاصة منذ أن استحوذت عليها Atlassian في عام 2010. في فبراير 2017، أعلنت Bitbucket أنها وصلت إلى 6 ملايين مطور ومليون فريق على منصتها. لدى Bitbucket ثلاثة نماذج نشر: السحابة وخادم Bitbucket ومركز البيانات.

الموقع الإلكتروني: bitbucket.org

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