يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Backlog على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

Backlog هو برنامج إدارة المشاريع الشامل لفريقك بأكمله. تتبع المشكلات، واستضافة Git والتحكم في الإصدار، وWiki.

الموقع الإلكتروني: backlog.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Backlog. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.