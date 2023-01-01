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Backlog

Backlog

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: backlog.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Backlog على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Backlog هو برنامج إدارة المشاريع الشامل لفريقك بأكمله. تتبع المشكلات، واستضافة Git والتحكم في الإصدار، وWiki.

الموقع الإلكتروني: backlog.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Backlog. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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