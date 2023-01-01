Disroot Cloud

بياناتك تحت سيطرتك! التعاون والمزامنة ومشاركة الملفات والتقويمات وجهات الاتصال والمزيد. يتم تشغيل خدمة Disroot's Cloud بواسطة Nextcloud. فهو يتيح لك استضافة ملفاتك ومشاركتها عبر الإنترنت والحصول على العديد من الوظائف عبر الإنترنت، مثل مشاركة التقويم وإدارة جهات الاتصال ومكالمات الفيديو وغير ذلك الكثير. يوفر Nextcloud حل مشاركة آمن ومأمون ومتوافق بناءً على معايير متوافقة مع أي نظام تشغيل. والأهم من ذلك، أنه يتم تخزين جميع بياناتك على مثيلنا السحابي المشفر! وهذا يعني أنه لا يمكن لأحد رؤية محتوى ملفاتك إذا لم تسمح بذلك صراحةً. ولا حتى مسؤولي النظام.

الموقع الإلكتروني: disroot.org

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