نظام التشغيل Cloud 3D Printing OS: قم بتخزين ملفاتك ثلاثية الأبعاد في السحابة، ومراقبة مطبوعاتك من أي مكان، والتقطيع عبر الإنترنت مع أي جهاز يدعم Cura 3، أفضل مكون إضافي لـ OctoPrint

الموقع الإلكتروني: astroprint.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ AstroPrint. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.