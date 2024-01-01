Livedrive

Livedrive

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الموقع الإلكتروني: www2.livedrive.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Livedrive على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Livedrive هو حل تخزين سحابي ونسخ احتياطي عبر الإنترنت حائز على جوائز للشركات والمستهلكين والبائعين. تأسست الشركة في عام 2008 على يد أندرو مايكل ونمت لتصبح واحدة من الشركات الرائدة في مجال التخزين السحابي في العالم. توفر المنظمة خدمات التخزين السحابي لأكثر من 500000 عميل مدفوع على مستوى العالم وقد فازت بسلسلة من الجوائز من الصحافة التقنية، بما في ذلك جائزة Computer Active Best Online Backup Buy It، والجائزة الذهبية لمستخدم الويب. يوفر Livedrive نسخًا احتياطيًا غير محدود عبر الإنترنت وتخزينًا سحابيًا. تضيف الخدمة محرك أقراص جديدًا إلى أجهزة الكمبيوتر المنزلية أو المكتبية، مما يسمح لك بتخزين بياناتك بشكل آمن عبر الإنترنت والوصول إلى ملفاتك من أي مكان. تمنحك بوابة الويب الغنية بالميزات إمكانية الوصول إلى ملفاتك أثناء التنقل، مما يتيح لك تحرير مستندات Office وصوره، أو تشغيل الموسيقى والأفلام مباشرة من المتصفح. يوفر Livedrive أيضًا تطبيقًا مجانيًا لأجهزة iPhone وAndroid وiOS للسماح لك بالوصول إلى ملفاتك من أي مكان وفي أي وقت. Livedrive متاح للمستهلكين ومستخدمي الأعمال والبائعين.
الفئات:
Productivity
برامج النسخ الاحتياطي عبر الإنترنت

الموقع الإلكتروني: www2.livedrive.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Livedrive. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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