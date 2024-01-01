ZipCloud

ZipCloud

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الموقع الإلكتروني: zipcloud.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من ZipCloud على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

ZipCloud هو برنامج نسخ احتياطي عبر الإنترنت قائم على السحابة. باستخدام Zip Cloud، يمكنك مزامنة ملفاتك بسلاسة عبر أجهزة كمبيوتر متعددة، وتحديد الملفات والمجلدات التي تريد مزامنتها واختيار المكان الذي تريد مزامنتها معه. تمنحك لوحة التحكم عبر الإنترنت الخاصة بـ Zip Cloud إمكانية الوصول إلى جميع ملفاتك التي تم نسخها احتياطيًا ومزامنتها من أي جهاز متصل بالإنترنت. يمنحك Zip Cloud خيار مشاركة ملفاتك ومجلداتك بين الأصدقاء أو العائلة أو زملائك في الفريق ودعوتهم عبر البريد الإلكتروني أو Facebook أو Twitter.
الفئات:
Productivity
برامج النسخ الاحتياطي عبر الإنترنت

الموقع الإلكتروني: zipcloud.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ ZipCloud. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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