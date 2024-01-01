ZipCloud هو برنامج نسخ احتياطي عبر الإنترنت قائم على السحابة. باستخدام Zip Cloud، يمكنك مزامنة ملفاتك بسلاسة عبر أجهزة كمبيوتر متعددة، وتحديد الملفات والمجلدات التي تريد مزامنتها واختيار المكان الذي تريد مزامنتها معه. تمنحك لوحة التحكم عبر الإنترنت الخاصة بـ Zip Cloud إمكانية الوصول إلى جميع ملفاتك التي تم نسخها احتياطيًا ومزامنتها من أي جهاز متصل بالإنترنت. يمنحك Zip Cloud خيار مشاركة ملفاتك ومجلداتك بين الأصدقاء أو العائلة أو زملائك في الفريق ودعوتهم عبر البريد الإلكتروني أو Facebook أو Twitter.

الموقع الإلكتروني: zipcloud.com

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