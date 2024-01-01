Ottomatik

Ottomatik

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: ottomatik.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Ottomatik على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Ottomatik هي خدمة من نوع خدمة النسخ الاحتياطي كخدمة (BaaS)، مما يعني أنك ستحتاج إلى تثبيت وكيلهم على خوادمك وإدارة البيانات الاحتياطية من لوحة الإدارة الخاصة بهم. Ottomatik هي خدمة مدفوعة، ولكن لا يزال هناك خيار مجاني متاح يناسب المستخدمين الذين لديهم خادم واحد فقط. لذلك، مع الاستخدام المجاني، يمكنك إنشاء مهمة نسخ احتياطي بأقصى تكرار للنسخ الاحتياطي مرة واحدة يوميًا، ولا يزال لديك دعم لإرسال بيانات النسخ الاحتياطي إلى حسابات التخزين الخاصة بك مثل Google Drive، وAmazon S3،... ومع ذلك، بالنسبة لمواقع الويب والخوادم الأكثر أهمية، قد تفكر في استخدام الحزمة الاحترافية، والتي تتيح المزيد من مهام النسخ الاحتياطي والحد الأقصى لتكرار النسخ الاحتياطي كل 5 دقائق، مما يضمن النسخ الاحتياطي للبيانات في الوقت الفعلي.
الفئات:
Business
برامج النسخ الاحتياطي عبر الإنترنت

الموقع الإلكتروني: ottomatik.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Ottomatik. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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