Nextcloud عبارة عن مجموعة من برامج خادم العميل لإنشاء خدمات استضافة الملفات واستخدامها. Nextcloud مجاني ومفتوح المصدر، مما يعني أنه يُسمح لأي شخص بتثبيته وتشغيله على أجهزة الخادم الخاصة به. يشبه تطبيق Nextcloud من الناحية الوظيفية Dropbox أو Office 365 أو Google Drive، ولكن يمكن استخدامه على أجهزة الكمبيوتر المحلية أو لاستضافة تخزين الملفات خارج المبنى. تقتصر وظائف Office على الخوادم المستندة إلى x86/x64 حيث أن OnlyOffice لا يدعم معالجات ARM. وعلى النقيض من الخدمات الخاصة، تتيح البنية المفتوحة للمستخدمين التحكم الكامل في بياناتهم. قام فرانك كارليتشيك، مطور ownCloud الأصلي، بتكوين شوكة خاصة بـ ownCloud وأنشأ Nextcloud، الذي يستمر تطويره بنشاط بواسطة Karlitschek وأعضاء آخرين في فريق ownCloud الأصلي. في 17 يناير 2020، تم تقديم الإصدار 18 في برلين تحت اسم المنتج Nextcloud Hub. لأول مرة، تم دمج حزمة Office (هنا OnlyOffice) مباشرة هنا وأعلن Nextcloud عن منافسته المباشرة مع Microsoft Office 365 وGoogle Docs. علاوة على ذلك، تم الإعلان عن الشراكة مع Ionos في هذا التاريخ.

الموقع الإلكتروني: nextcloud.org

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