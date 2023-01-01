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AppSheet

AppSheet

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الموقع الإلكتروني: appsheet.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من AppSheet على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يوفر AppSheet منصة تطوير بدون تعليمات برمجية لبرامج التطبيقات، مما يسمح للمستخدمين بإنشاء تطبيقات الهاتف المحمول والأجهزة اللوحية والويب باستخدام مصادر البيانات مثل Google Drive وDropBox وOffice 365 وغيرها من منصات جداول البيانات وقواعد البيانات المستندة إلى السحابة. يمكن استخدام النظام الأساسي لمجموعة واسعة من حالات الاستخدام التجاري بما في ذلك إدارة المشاريع وإدارة علاقات العملاء وعمليات التفتيش الميدانية وإعداد التقارير الشخصية. استحوذت Google على AppSheet في يناير 2020.

الموقع الإلكتروني: appsheet.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ AppSheet. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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