قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يوفر AppSheet منصة تطوير بدون تعليمات برمجية لبرامج التطبيقات، مما يسمح للمستخدمين بإنشاء تطبيقات الهاتف المحمول والأجهزة اللوحية والويب باستخدام مصادر البيانات مثل Google Drive وDropBox وOffice 365 وغيرها من منصات جداول البيانات وقواعد البيانات المستندة إلى السحابة. يمكن استخدام النظام الأساسي لمجموعة واسعة من حالات الاستخدام التجاري بما في ذلك إدارة المشاريع وإدارة علاقات العملاء وعمليات التفتيش الميدانية وإعداد التقارير الشخصية. استحوذت Google على AppSheet في يناير 2020.

الموقع الإلكتروني: appsheet.com

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