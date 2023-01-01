Firebase Console

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

Firebase عبارة عن نظام أساسي تم تطويره بواسطة Google لإنشاء تطبيقات الهاتف المحمول والويب. كانت في الأصل شركة مستقلة تأسست في عام 2011. وفي عام 2014، استحوذت Google على النظام الأساسي وهي الآن عرضها الرئيسي لتطوير التطبيقات.

الموقع الإلكتروني: firebase.google.com

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