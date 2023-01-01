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Basecamp

Basecamp

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: basecamp.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Basecamp على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Basecamp هي شركة برمجيات ويب أمريكية مقرها في شيكاغو، إلينوي. تأسست الشركة في عام 1999 بواسطة جيسون فرايد وكارلوس سيجورا وإرنست كيم كشركة تصميم ويب تسمى 37signals. منذ منتصف عام 2004، تحول تركيز الشركة من تصميم الويب إلى تطوير تطبيقات الويب. كان أول تطبيق تجاري لها هو Basecamp، يليه تطبيق Backpack، وCampfire، وHighrise. تم إنشاء إطار تطبيق الويب مفتوح المصدر Ruby on Rails في البداية للاستخدام الداخلي في 37signals، قبل إصداره للعامة في عام 2004. وإعادة تسمية الشركة من 37signals إلى Basecamp. قام جيسون فرايد وديفيد هاينماير هانسون بنشر عدة كتب تحت اسم 37 إشارة.

الموقع الإلكتروني: basecamp.com

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