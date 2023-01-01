WebCatalog

FeedBurner

FeedBurner

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: feedburner.google.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من FeedBurner على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Feedburner, Inc. هي خدمة إدارة موجز ويب تهدف في المقام الأول إلى تحقيق الدخل من خلاصات RSS، وذلك بشكل أساسي عن طريق إدراج إعلانات مستهدفة فيها. تأسست في عام 2004 واستحوذت عليها جوجل في عام 2007.

الموقع الإلكتروني: feedburner.google.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ FeedBurner. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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