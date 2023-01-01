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Feedburner, Inc. هي خدمة إدارة موجز ويب تهدف في المقام الأول إلى تحقيق الدخل من خلاصات RSS، وذلك بشكل أساسي عن طريق إدراج إعلانات مستهدفة فيها. تأسست في عام 2004 واستحوذت عليها جوجل في عام 2007.

الموقع الإلكتروني: feedburner.google.com

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