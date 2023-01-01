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Inoreader عبارة عن قارئ محتوى قائم على الويب وخلاصات RSS، وهي خدمة سحابية لمتصفحات الويب والأجهزة المحمولة التي تعمل بنظامي iOS وAndroid. يقوم بتجميع موجز الأخبار من المصادر عبر الإنترنت للمستخدم في تخطيط موحد لتخصيصه ومشاركته مع الآخرين. تم إصدار Inoreader لأول مرة بواسطة Innologica في عام 2013.

الموقع الإلكتروني: inoreader.com

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