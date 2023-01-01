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Inoreader

Inoreader

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: inoreader.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Inoreader على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Inoreader عبارة عن قارئ محتوى قائم على الويب وخلاصات RSS، وهي خدمة سحابية لمتصفحات الويب والأجهزة المحمولة التي تعمل بنظامي iOS وAndroid. يقوم بتجميع موجز الأخبار من المصادر عبر الإنترنت للمستخدم في تخطيط موحد لتخصيصه ومشاركته مع الآخرين. تم إصدار Inoreader لأول مرة بواسطة Innologica في عام 2013.

الموقع الإلكتروني: inoreader.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Inoreader. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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