قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

أكبر سحابة اختبار مستمر في العالم لتطبيقات الويب والهاتف المحمول. قم بالوصول إلى متصفحات الويب ومحاكيات الأجهزة المحمولة وأجهزة المحاكاة والأجهزة المحمولة الحقيقية.

الموقع الإلكتروني: saucelabs.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Sauce Labs. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.