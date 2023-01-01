Nextcloud News

News هو تطبيق لـ Nextcloud يمكن تثبيته من متجر التطبيقات الرسمي. توفر الأخبار للمستخدم قارئ موجز RSS/Atom ويمكن استخدامه للاشتراك في خلاصات متعددة، والتي يتم تحديثها تلقائيًا في الخلفية. بالإضافة إلى ذلك، تقدم الأخبار واجهة REST-API التي تسمح للعملاء بالمزامنة مع الأخبار.

الموقع الإلكتروني: nextcloud.github.io

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