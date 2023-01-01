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الموقع الإلكتروني: kalaksi.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من kalaksi على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

شبكة اجتماعية جديدة لإنترنت أكثر انفتاحًا، تعتمد على الخلاصات المشتركة. كيف يعمل؟ كل مستخدم لديه كالاكسي الخاص به - وهو المكان الذي يمكن من خلاله إنشاء الكواكب. تعمل الكواكب كخط زمني (حيث يمكنك النشر وإعادة النشر)، وكمجمعات للخلاصات الداخلية والخارجية. يقوم كل كوكب أيضًا بتصدير موجز RSS الخاص به حتى يمكن الوصول إلى المحتوى الخاص بك بسهولة من أي مكان آخر. يمكنك الاشتراك في كواكب المستخدمين الآخرين، بالإضافة إلى خلاصات RSS/Atom القياسية. سيتم نشر المحتوى الجديد تلقائيًا على الكواكب المشتركة. يمكنك أيضًا تمييز جميع المشاركات والتعليق عليها، وإنشاء كواكب خاصة أو مقيدة وإقامة صداقات مع مستخدمين آخرين لمشاركة المحتوى الخاص.

الموقع الإلكتروني: kalaksi.com

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