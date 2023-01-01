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Tumblr

Tumblr

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الموقع الإلكتروني: tumblr.com

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Tumblr (منمق كـ tumblr ويُنطق "tumbler") هو موقع أمريكي للتدوين الصغير والشبكات الاجتماعية أسسه ديفيد كارب في عام 2007 وتملكه حاليًا شركة Automattic. تتيح الخدمة للمستخدمين نشر الوسائط المتعددة والمحتويات الأخرى على مدونة قصيرة الشكل. يمكن للمستخدمين متابعة مدونات المستخدمين الآخرين. يمكن للمدونين أيضًا جعل مدوناتهم خاصة. بالنسبة للمدونين، يتم الوصول إلى العديد من ميزات الموقع من خلال واجهة "لوحة التحكم". اعتبارًا من 12 أغسطس 2019، يستضيف Tumblr أكثر من 475 مليون مدونة. اعتبارًا من يناير 2016، كان لدى الموقع أكثر من 500 مليون زائر شهريًا، وانخفض إلى أقل من 400 مليون بحلول أغسطس 2019.

الموقع الإلكتروني: tumblr.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Tumblr. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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