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Prezi

Prezi

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الموقع الإلكتروني: prezi.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Prezi على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Prezi هي شركة برمجيات العروض التقديمية المجرية تأسست في عام 2009، ولها مكاتب في بودابست وسان فرانسيسكو وريغا. اعتبارًا من أبريل 2018، كان لدى Prezi أكثر من 100 مليون مستخدم قاموا بإنشاء أكثر من 325 مليون عرض تقديمي عام تمت مشاهدته أكثر من 3.5 مليار مرات.كلمة بريزي هي الشكل المختصر لكلمة "عرض" باللغة المجرية.

الموقع الإلكتروني: prezi.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Prezi. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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