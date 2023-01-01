WebCatalog

Coda

Coda

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: coda.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Coda على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Coda هو محرر مستندات قائم على السحابة أسسه Shishir Mehrotra و Alex DeNeui. تقع المكاتب في بلفيو وسان فرانسيسكو وماونتن فيو. تم إطلاق الإصدار الأول من البرنامج 1.0 في مايو 2019. وفي السابق، كان الإصدار التجريبي المغلق لأكثر من أربع سنوات. يوفر Coda وظائف معالجة النصوص وجداول البيانات وقاعدة البيانات. إنها لوحة تمزج بين جداول البيانات والعروض التقديمية والتطبيقات والمستندات معًا. ويمكن للبرنامج أن يتكامل مع خدمات الطرف الثالث مثل Slack وGmail. وفي عام 2017، جمعت Coda 60 مليون دولار. وشاركت Greylock Partners وKhosla Ventures وجنرال كاتاليست في التمويل، مع انضمام المؤسس المشارك لـ LinkedIn ريد هوفمان وهيمانت تانيجا من جنرال كاتاليست إلى مجلس الإدارة.

الموقع الإلكتروني: coda.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Coda. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

BetterCloud

BetterCloud

bettercloud.com

Zoho Sheet

Zoho Sheet

zoho.com

Prezi

Prezi

prezi.com

TuneIn

TuneIn

tunein.com

SnapLogic

SnapLogic

snaplogic.com

Calcapp

Calcapp

calcapp.net

Grist

Grist

getgrist.com

ONLYOFFICE Personal

ONLYOFFICE Personal

personal.onlyoffice.com

Entryless

Entryless

entryless.com

Canvas

Canvas

canvasapp.com

Retable

Retable

retable.io

Citizens Bank

Citizens Bank

citizenbank.bank

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية