Coda هو محرر مستندات قائم على السحابة أسسه Shishir Mehrotra و Alex DeNeui. تقع المكاتب في بلفيو وسان فرانسيسكو وماونتن فيو. تم إطلاق الإصدار الأول من البرنامج 1.0 في مايو 2019. وفي السابق، كان الإصدار التجريبي المغلق لأكثر من أربع سنوات. يوفر Coda وظائف معالجة النصوص وجداول البيانات وقاعدة البيانات. إنها لوحة تمزج بين جداول البيانات والعروض التقديمية والتطبيقات والمستندات معًا. ويمكن للبرنامج أن يتكامل مع خدمات الطرف الثالث مثل Slack وGmail. وفي عام 2017، جمعت Coda 60 مليون دولار. وشاركت Greylock Partners وKhosla Ventures وجنرال كاتاليست في التمويل، مع انضمام المؤسس المشارك لـ LinkedIn ريد هوفمان وهيمانت تانيجا من جنرال كاتاليست إلى مجلس الإدارة.

الموقع الإلكتروني: coda.io

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