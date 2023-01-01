Microsoft PowerPoint Online

تعاون مجانًا باستخدام إصدار عبر الإنترنت من Microsoft PowerPoint. حفظ العروض التقديمية في OneDrive. شاركها مع الآخرين واعمل معًا في نفس الوقت. Microsoft PowerPoint هو برنامج عروض تقديمية، أنشأه روبرت جاسكينز ودينيس أوستن في شركة برمجيات تدعى Forethought, Inc. وتم إصداره في 20 أبريل 1987، في البداية لأجهزة كمبيوتر Macintosh فقط. استحوذت Microsoft على برنامج PowerPoint مقابل 14 مليون دولار بعد ثلاثة أشهر من ظهوره. كان هذا أول استحواذ كبير لشركة Microsoft، وأنشأت Microsoft وحدة أعمال جديدة لـ PowerPoint في وادي السيليكون حيث يقع Forethought. وأصبح PowerPoint أحد مكونات مجموعة Microsoft Office، التي تم تقديمها لأول مرة في عام 1989 لنظام التشغيل Macintosh وفي عام 1990 لنظام التشغيل Windows، والتي تم تجميعها في حزمة واحدة. العديد من تطبيقات مايكروسوفت. بدءًا من PowerPoint 4.0 (1994)، تم دمج PowerPoint في تطوير Microsoft Office، واعتمد مكونات مشتركة مشتركة وواجهة مستخدم متقاربة. كانت حصة PowerPoint في السوق صغيرة جدًا في البداية، قبل تقديم إصدار لنظام التشغيل Microsoft Windows، ولكنها نمت بسرعة مع نمو Windows و Office. منذ أواخر التسعينيات، تم تقدير حصة PowerPoint في السوق العالمية لبرامج العروض التقديمية بنسبة 95 بالمائة. تم تصميم PowerPoint في الأصل لتوفير مرئيات للعروض التقديمية الجماعية داخل مؤسسات الأعمال، ولكنه أصبح يستخدم على نطاق واسع جدًا في العديد من مواقف الاتصال الأخرى، سواء في الأعمال أو وما بعدها. لقد تم تجربة تأثير هذا الاستخدام الأوسع لبرنامج PowerPoint باعتباره تغييرًا قويًا في جميع أنحاء المجتمع، مع ردود فعل قوية بما في ذلك النصائح بأنه يجب استخدامه بشكل أقل، أو يجب استخدامه بشكل مختلف، أو يجب استخدامه بشكل أفضل. إصدار PowerPoint الأول (ماكنتوش 1987) تم استخدامه لإنتاج ورق شفاف علوي، أما الثاني (Macintosh 1988، Windows 1990) فيمكنه أيضًا إنتاج شرائح ملونة مقاس 35 مم. قدم الإصدار الثالث (Windows وMacintosh 1992) إخراج فيديو من عروض الشرائح الافتراضية لأجهزة العرض الرقمية، والتي ستحل بمرور الوقت محل الورق الشفاف والشرائح المادية تمامًا. أضافت عشرات الإصدارات الرئيسية منذ ذلك الحين العديد من الميزات الإضافية وأوضاع التشغيل وجعلت برنامج PowerPoint متاحًا خارج نطاق Apple Macintosh وMicrosoft Windows، مما أدى إلى إضافة إصدارات لنظام التشغيل iOS وAndroid والوصول إلى الويب.

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