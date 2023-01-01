Microsoft Sway

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

قم بإنشاء ومشاركة التقارير التفاعلية والعروض التقديمية والقصص الشخصية والمزيد. Sway هو تطبيق سرد قصصي رقمي سهل الاستخدام لإنشاء تقارير تفاعلية وعروض تقديمية وقصص شخصية والمزيد. يساعدك محرك التصميم المدمج على إنشاء تصميمات احترافية في دقائق. باستخدام Sway، تتدفق الصور والنصوص ومقاطع الفيديو والوسائط المتعددة الأخرى معًا بطريقة تعزز قصتك. يتأكد Sway من أن إبداعاتك تبدو رائعة على أي شاشة.

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