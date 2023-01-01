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Microsoft Sway

Microsoft Sway

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الموقع الإلكتروني: office.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Microsoft Sway على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بإنشاء ومشاركة التقارير التفاعلية والعروض التقديمية والقصص الشخصية والمزيد. Sway هو تطبيق سرد قصصي رقمي سهل الاستخدام لإنشاء تقارير تفاعلية وعروض تقديمية وقصص شخصية والمزيد. يساعدك محرك التصميم المدمج على إنشاء تصميمات احترافية في دقائق. باستخدام Sway، تتدفق الصور والنصوص ومقاطع الفيديو والوسائط المتعددة الأخرى معًا بطريقة تعزز قصتك. يتأكد Sway من أن إبداعاتك تبدو رائعة على أي شاشة.

الموقع الإلكتروني: office.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Microsoft Sway. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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